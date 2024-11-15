Крышу вскрыли — квартиры затопило: в Костанае начался долгожданный капремонт





В Костанае стартовал капитальный ремонт кровли пятиэтажного дома №89 по улице Дулатова. Здание, построенное почти 50 лет назад, стало первым объектом, где в этом году работы проводят по программе ТОО «ЖКХ-Ремонт». После обновления крыши здесь также планируют заменить внутридомовые электросети.

Как пояснили в товариществе, принять участие в программе могут только дома, где зарегистрирован кондоминиум и создано объединение собственников имущества (ОСИ).

Как работает программа

По словам ведущего специалиста ТОО «ЖКХ-Ремонт» Алии Хайдар, решение об участии принимают сами жильцы на общем собрании. После этого проводится техническое обследование здания, специалисты определяют имеющиеся дефекты, затем выбираются разработчик проектно-сметной документации и подрядная организация. Только после этого начинается капитальный ремонт.

Программа предусматривает беспроцентную рассрочку сроком до 15 лет. Средства на проведение работ выделяются из городского бюджета, а собственники постепенно возвращают затраты. Стоимость ремонта дома №89 составляет около 54 миллионов тенге. Размер ежемесячных платежей зависит от площади квартиры или нежилого помещения. Оплачивать ремонт обязаны также владельцы коммерческих объектов, расположенных в доме.

Работы уже начались

Сейчас подрядчик завершил частичный демонтаж кровли над двумя наиболее проблемными подъездами. Рабочие сняли старое покрытие и стяжку, сформировали необходимый уклон крыши и готовятся к заливке бетона. Затем ремонт продолжится на остальных пяти подъездах.

Жители столкнулись с протечками

Во время ремонта некоторые квартиры пострадали из-за дождей. Жительница пятого этажа Любовь Карпова рассказала, что после демонтажа крыши вода попала в ее квартиру.

«Стоят ведра, тряпки. А когда дождь пошел, вся вода пошла в мою квартиру! Потому что сняли все, плиты остались без ничего! И пошла вода к нам», — рассказала женщина.

Представитель подрядной организации Марат Бекмухамедов пояснил, что после демонтажа кровли полностью исключить попадание влаги невозможно. По его словам, крышу ежедневно накрывают защитным материалом, однако при сильных осадках это помогает не всегда.

Подрядчик заверил, что всем жильцам, чьи квартиры пострадали во время ремонта, восстановят внутреннюю отделку, а при необходимости компенсируют повреждение имущества. Также будет приведен в порядок подъезд, пострадавший из-за протечек.

Какие дома отремонтируют дальше

Завершить капитальный ремонт кровли подрядная организация планирует до 8 сентября.

По данным ТОО «ЖКХ-Ремонт», аналогичные работы запланированы еще в двух домах Костаная — по улице Майлина, 24 и улице Победы, 207. Кроме того, в доме №1 восьмого микрорайона планируется заменить лифтовое оборудование. Реализация этих проектов будет зависеть от выделения средств из местного бюджета.

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