Лес станет местом отдыха: в Костанайском районе появится новый экопарк





В Костанайском районе появится новый экопарк. Об этом рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время осмотра территории будущего объекта.

По его словам, при разработке проекта одной из главных задач было сохранить существующий лесной массив.

«Ни одно дерево здесь не будет нарушено. Это очень важно. Сразу была поставлена такая задача — выбрать такой маршрут, чтобы ни одно дерево не срубить. Нам удалось найти оптимальный вариант решения этого вопроса», — отметил Кумар Аксакалов.

Сейчас на территории уже ведутся подготовительные работы. Здесь прокладывают траншею, в которой разместят кабели для освещения и системы видеонаблюдения.

Как отметил глава региона, парк сохранит атмосферу естественного леса, но при этом станет благоустроенным и безопасным местом для отдыха.

В экопарке планируют оборудовать волейбольную и футбольную площадки, установить уличные тренажеры, а также создать отдельные зоны для спокойного отдыха и детских игр.

По словам Кумара Аксакалова, спортивные объекты разместят отдельно от территории, предназначенной для семейного и тихого отдыха, чтобы посетителям было комфортно проводить время.

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