Более 9 тысяч банковских карт заблокировали в Казахстане: названа причина





Министерство внутренних дел подвело итоги работы по противодействию наркопреступности за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев в стране изъяли более семи тонн наркотических средств, ликвидировали 15 нарколабораторий и пресекли деятельность шести организованных преступных групп.

Ликвидирован международный нарко-call-центр

Как сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, в мае казахстанские полицейские совместно с зарубежными коллегами ликвидировали крупный нарко-call-центр в Украине.

По делу задержаны 11 человек, которые занимались вербовкой и вовлечением граждан Казахстана в незаконные схемы, связанные с оборотом наркотиков.

Изъято более полутонны синтетических наркотиков

По данным МВД, за первое полугодие из незаконного оборота изъяли более семи тонн наркотиков, в том числе свыше 500 килограммов синтетических веществ. По информации ведомства, это позволило не допустить распространения десятков тысяч доз наркотиков.

Кроме того, правоохранители ликвидировали 15 нарколабораторий и пресекли деятельность шести организованных преступных групп, одна из которых действовала на международном уровне.

Заблокированы тысячи сайтов и банковских карт

В МВД отмечают, что значительная часть наркопреступлений сегодня переместилась в интернет и сферу криптовалют.

Через систему «Кибернадзор» заблокировано около шести тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом.

С помощью «Антифрод-центра» заморожены девять тысяч банковских карт, через которые, по данным полиции, осуществлялось финансирование незаконной деятельности. Общая сумма средств на них составила 135 миллионов тенге.

Также в Казахстане создан «Таргетинг-центр», продолжается работа по контролю за легальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В МВД напомнили, что в стране действует усиленная уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также за так называемое «дропперство».

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