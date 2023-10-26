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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в День столицы

— Сегодня, 12:17
Изображение для новости: Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в День столицы

Фото взято с сайта bestnews.kz


В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы изменят график работы.

6 июля — выходной

В понедельник, 6 июля, все ЦОНы и спецЦОНы Казахстана работать не будут.

При этом в субботу, 4 июля, дежурные центры будут принимать посетителей.

Обычные ЦОНы будут работать с 09:00 до 13:00.

Специализированные ЦОНы будут принимать заявления с 09:00 до 12:00, а выдача готовых документов продлится до 13:00.

С 7 июля — в обычном режиме

Начиная с 7 июля, все ЦОНы и спецЦОНы вернутся к стандартному графику работы.

Уточнить адреса дежурных центров можно на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также по номеру 1414.



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