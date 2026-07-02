«Не отвечайте родным»: мошенники убедили жительницу Рудного продать квартиру

В Костанайской области сотрудники полиции предотвратили очередной случай телефонного мошенничества и помогли сохранить квартиру 54-летней жительнице Рудного.
Как сообщили в департаменте полиции, женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Под предлогом получения посылки они убедили ее сообщить код из SMS-сообщения.
Несколько дней держали под психологическим давлением
После этого мошенники в течение нескольких дней вводили женщину в заблуждение. Используя методы психологического воздействия, они убедили ее, что она якобы участвует в специальной операции по задержанию преступников.
Под их влиянием женщина перестала отвечать на звонки родственников, вела себя скрытно и никому не рассказывала о происходящем.
Такое поведение обеспокоило близких, и они обратились за помощью в полицию.
Сделку по продаже квартиры удалось отменить
Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области оперативно установили местонахождение женщины.
К этому моменту под влиянием мошенников она уже успела заключить сделку по продаже своей квартиры стоимостью 7 миллионов тенге.
Благодаря своевременному вмешательству полицейских договор купли-продажи удалось отменить, а жилье сохранить.
Полиция предупреждает
В полиции напоминают, что мошенники нередко убеждают своих жертв хранить происходящее в тайне, не отвечать на звонки родственников и беспрекословно выполнять все их указания.
Если вам поступают подобные звонки, связанные с якобы проводимой «спецоперацией», продажей имущества или необходимостью перевода денежных средств, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.
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