«Не отвечайте родным»: мошенники убедили жительницу Рудного продать квартиру





В Костанайской области сотрудники полиции предотвратили очередной случай телефонного мошенничества и помогли сохранить квартиру 54-летней жительнице Рудного.

Как сообщили в департаменте полиции, женщине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы доставки. Под предлогом получения посылки они убедили ее сообщить код из SMS-сообщения.

Несколько дней держали под психологическим давлением

После этого мошенники в течение нескольких дней вводили женщину в заблуждение. Используя методы психологического воздействия, они убедили ее, что она якобы участвует в специальной операции по задержанию преступников.

Под их влиянием женщина перестала отвечать на звонки родственников, вела себя скрытно и никому не рассказывала о происходящем.

Такое поведение обеспокоило близких, и они обратились за помощью в полицию.

Сделку по продаже квартиры удалось отменить

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Костанайской области оперативно установили местонахождение женщины.

К этому моменту под влиянием мошенников она уже успела заключить сделку по продаже своей квартиры стоимостью 7 миллионов тенге.

Благодаря своевременному вмешательству полицейских договор купли-продажи удалось отменить, а жилье сохранить.

Полиция предупреждает

В полиции напоминают, что мошенники нередко убеждают своих жертв хранить происходящее в тайне, не отвечать на звонки родственников и беспрекословно выполнять все их указания.

Если вам поступают подобные звонки, связанные с якобы проводимой «спецоперацией», продажей имущества или необходимостью перевода денежных средств, необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане в День столицы В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы изменят график работы....

Сотрудник полиции Костанайской области спас двух тонувших подростков Заместитель командира СОБР департамента полиции Костанайской области Ерик Саршенов спас двух подростков, которые начали тонуть...

После жалоб родителей в лагере в Костанайской области нашли грубые санитарные нарушения После появления в социальных сетях видео из детского лагеря в Костанайской области специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического...