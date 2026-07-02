Сотрудник полиции Костанайской области спас двух тонувших подростков





Заместитель командира СОБР департамента полиции Костанайской области Ерик Саршенов спас двух подростков, которые начали тонуть во время отдыха на одной из баз региона.

Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошел в нерабочее время. Полицейский заметил, что двое несовершеннолетних оказались в опасности на воде, и без промедления бросился им на помощь.

Вместе со своим другом Айдосом Манатовым он вытащил подростков на берег, предотвратив трагедию.

По словам Ерика Саршенова, времени на раздумья не было — главным было успеть спасти детей. Благодаря решительным и слаженным действиям мужчин жизни обоих подростков удалось сохранить.

В департаменте полиции напоминают, что отдых у воды требует особой осторожности. Родителям рекомендуют не оставлять детей без присмотра, купаться только в оборудованных местах, соблюдать правила безопасности и не переоценивать свои силы.

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