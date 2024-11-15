Непогода не отступает: жителей Костанайской области предупредили

В Костанайской области 3 июля ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в регионе пройдут дожди, грозы, а на севере и востоке области местами ожидаются сильные дожди. Днем возможны град и шквал.
Ночью и утром на севере и востоке области прогнозируется туман.
Ветер северо-западный 9–14 м/с, местами на севере, юге и востоке области его порывы достигнут 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем — +20…+25 градусов .
Погода в Костанае
В областном центре ожидается облачная погода, дождь, гроза, временами сильный дождь. Днем возможен град.
Ветер северо-западный 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.
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