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Непогода не отступает: жителей Костанайской области предупредили

— Сегодня, 15:52
Изображение для новости: Непогода не отступает: жителей Костанайской области предупредили

Сгенерировано ИИ


В Костанайской области 3 июля ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, в регионе пройдут дожди, грозы, а на севере и востоке области местами ожидаются сильные дожди. Днем возможны град и шквал.

Ночью и утром на севере и востоке области прогнозируется туман.

Ветер северо-западный 9–14 м/с, местами на севере, юге и востоке области его порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов, днем — +20…+25 градусов .

Погода в Костанае

В областном центре ожидается облачная погода, дождь, гроза, временами сильный дождь. Днем возможен град.

Ветер северо-западный 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.



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