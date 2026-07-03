Ушел из жизни известный журналист и писатель Жанузак Аязбеков

На уход из жизни известного журналиста, писателя и литературного критика Жанузака Аязбековича Аязбекова отреагировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, выразив искренние соболезнования его родным, близким, коллегам и друзьям.
Глава региона отметил, что всю свою сознательную жизнь Жанузак Аязбекович посвятил развитию казахской журналистики и служению национальной духовности. Он оставил заметный след в литературной и общественной жизни Костанайской области, внес значительный вклад в становление нескольких поколений журналистов и литераторов.
Многие годы Жанузак Аязбекович работал в областной телерадиокомпании, возглавлял газету «Қостанай таңы», а затем руководил Костанайским областным филиалом Союза писателей Казахстана. Его многолетний труд и творческое наследие были отмечены государственными и общественными наградами.
«Светлый образ Жанузака Аязбековича, его достойный жизненный путь и богатое духовное наследие навсегда сохранятся в памяти народа», — говорится в соболезновании.
Кумар Аксакалов выразил искренние соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всей творческой общественности, подчеркнув, что разделяет боль невосполнимой утраты.
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