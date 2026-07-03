Резко подорожал сахар в Казахстане

За период с 24 июня по 1 июля средняя стоимость сахара в Казахстане выросла на 1,6%. По данным аналитиков, это самый значительный недельный рост цен с июня 2022 года, сообщает informburo.kz
Эксперты отмечают, что сахар дорожает с начала года не впервые, однако ранее недельный прирост обычно не превышал 0,2%. Во второй половине июня темпы роста заметно ускорились: сначала цена увеличилась на 1,1%, а затем ещё на 1,6%. В результате только за последние две недели сформировалась значительная часть общего подорожания сахара с начала года, которое достигло 4,1%.
Наибольший рост цен зафиксирован в:
- Павлодаре — 12,5%;
- Семее — 5,5%;
- Кокшетау — 4,8%;
- Атырау — 3,1%;
- Туркестане — 2,9%;
- Петропавловске — 2,2%;
- Уральске — 1,7%.
В Астане сахар за неделю подорожал на 1,3%, тогда как в Алматы его стоимость осталась без изменений.
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