1,7 млн могут получить костанайцы: названы условия





Жители Костанайской области вновь могут претендовать на безвозмездные государственные гранты для открытия собственного бизнеса. Первый поток приема заявок стартовал 24 июня.

Получить грант могут представители социально уязвимых категорий населения: люди с инвалидностью, переселенцы, многодетные семьи, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью. Размер гранта составляет 400 МРП, или 1 730 000 тенге.

Как сообщили в Центре трудовой мобильности Костанайской области, средства можно использовать только на развитие бизнеса: покупку оборудования, сельскохозяйственных животных, рассады, семян и другие производственные цели. Использовать грант для погашения кредитов, приобретения недвижимости или земельных участков запрещено.

В этом году финансирование предусмотрено для 203 бизнес-проектов. Подать заявку необходимо через портал Business.enbek.kz. Для участия нужно пройти обучение по программе «Бастау Бизнес», получить сертификат, подготовить бизнес-план и отправить документы с помощью электронной цифровой подписи.

Проекты оценивает независимая комиссия по 12 критериям, среди которых востребованность идеи, уровень конкуренции и обоснованность расходов. После одобрения участнику необходимо зарегистрировать бизнес, открыть банковский счет и получить средства.

Новым условием этого года стал более длительный контроль за реализацией проекта. Получатели грантов должны подтвердить целевое использование средств в течение трех месяцев, а затем на протяжении двух лет ежеквартально предоставлять отчеты о развитии своего бизнеса. Кроме того, они обязаны создать как минимум одно рабочее место для человека, которого направит Карьерный центр.

Одной из получательниц гранта стала костанайка Кристина Лунева. В 2025 году благодаря государственной поддержке она открыла кондитерскую по производству десертов без сахара, глютена и трансжиров. Ранее предпринимательница работала дома, а после получения гранта смогла арендовать помещение, приобрести необходимое оборудование и расширить производство.

Сегодня продукция Кристины Луневой представлена более чем в десяти кофейнях и ресторанах Костаная.

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