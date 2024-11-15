Одна ошибка может обернуться проблемами с налогами и льготами: что нужно знать бизнесу





Предпринимателям Казахстана рекомендуют проверить сведения о видах своей экономической деятельности после вступления в силу обновленного Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД). Как сообщает Inbusiness.kz, несоответствие кодов фактической деятельности может привести к трудностям при налоговом администрировании, получении льгот и взаимодействии с государственными органами.

С 1 июля 2026 года в стране начали действовать изменения №4 в ОКЭД. Они затронули сразу несколько сфер экономики. В частности, появились отдельные коды для производителей промышленных роботов и робототехнических устройств, а также были уточнены классификации для торговли газом и моторным топливом, курьерских и почтовых услуг, туристической деятельности и розничной торговли.

Изменения коснулись и магазинов, реализующих продукты питания, напитки и табачные изделия. Вместо прежнего деления по площади теперь используется более детальная классификация: до 100 кв. м, от 100 до 500 кв. м, от 500 до 2 000 кв. м, от 2 000 до 10 000 кв. м и свыше 10 000 кв. м.

В департаменте государственных доходов Алматы сообщили, что Бюро национальной статистики автоматически перекодирует действующие ОКЭД. Однако предпринимателям рекомендуют самостоятельно проверить, соответствует ли новый код фактической деятельности компании. Сделать это можно через портал eGov, а при необходимости — подать заявление на актуализацию данных.

Налоговый эксперт Айдар Масатбаев отметил, что официального переходного периода для проверки и обновления кодов не предусмотрено.

По его словам, изменения уже вступили в силу, поэтому бизнесу лучше не откладывать проверку. При этом отдельного штрафа за несвоевременное обновление ОКЭД законодательством не установлено.

Вместе с тем эксперт выделил несколько возможных рисков. Первый касается статистической отчетности. Если сведения о деятельности компании не совпадают с данными государственных реестров, могут возникнуть вопросы со стороны органов статистики. За непредставление либо предоставление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность по статье 497 КоАП РК: штраф составляет 14 МРП для субъектов малого бизнеса и должностных лиц, 20 МРП — для среднего бизнеса и 120 МРП — для крупного.

Второй риск связан с налоговым администрированием. Некорректный или устаревший код ОКЭД может вызвать технические сложности при применении специальных налоговых режимов, подаче уведомлений и подтверждении права на налоговые льготы. По информации эксперта, в Комитете государственных доходов уже фиксировались случаи отказов из-за использования измененных или исключенных кодов.

Еще одна проблема может возникнуть при взаимодействии с банками, государственными органами и контрагентами. Несоответствие регистрационных данных фактической деятельности способно повлиять на лицензирование, прохождение проверок и участие в государственных закупках.

При этом изменение кода ОКЭД само по себе не означает автоматической смены налогового режима. Однако в отдельных случаях уточнение вида деятельности может повлиять на право применять специальные налоговые режимы или налоговые льготы.

Эксперт рекомендует предпринимателям проверить не только основной, но и все дополнительные коды ОКЭД, убедившись, что они соответствуют фактической деятельности, налоговому режиму и имеющимся лицензиям. По его словам, сегодня ОКЭД — это не просто статистический показатель, а важный элемент налогового и административного учета, поэтому ошибки в кодах могут привести к проблемам при работе с государственными информационными системами.

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