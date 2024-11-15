В Костанайском районе спустя 30 лет открыли новое пожарное депо





В поселке Мичурино Костанайского района открыли новое пожарное депо. Это первое подобное подразделение, построенное в районе за последние 30 лет. В торжественной церемонии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингиз Аринов.

Как отметили в МЧС, новая пожарная часть будет круглосуточно обеспечивать безопасность жителей поселка Мичурино, а также нескольких близлежащих населенных пунктов. Кроме того, подразделение расположено рядом с активно развивающимися микрорайонами Астана и Байтерек.

По словам министра Чингиза Аринова, в этих микрорайонах в перспективе будут проживать около 60 тысяч человек, поэтому создание пожарного подразделения здесь было крайне необходимым.

«Благодаря поддержке Главы государства за последние два года система гражданской защиты активно развивается. По всей стране открываются новые объекты нашей службы, закупается современная техника, улучшаются социальные условия сотрудников», — отметил министр.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что за последние три года на развитие системы ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе направлено около 3 млрд тенге. На эти средства приобретены 20 пожарных автомобилей, командно-штабная машина и 26 единиц техники повышенной проходимости, а также проведен ремонт зданий областного департамента по чрезвычайным ситуациям, городских и районных пожарных частей и спасательных постов.

По его словам, только в 2026 году на развитие системы гражданской защиты предусмотрено 1,4 млрд тенге, что в четыре раза больше по сравнению с 2022 годом. Кроме того, за последние четыре года около 8 млрд тенге направлено на оснащение лесных учреждений. Закуплены 51 пожарная машина, 86 тракторов, 36 малых пожарных комплексов и 78 автомобилей для патрулирования лесов. Укомплектованность лесхозов техникой достигла 90%, а пожарной техникой — 100%.

Во время церемонии также представили новую командно-штабную машину стоимостью 560 млн тенге. Она будет использоваться в качестве мобильного пункта управления при ликвидации крупных пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Автомобиль оснащен спутниковой связью, антенными комплексами и беспилотным летательным аппаратом.

После открытия министр и аким области ознакомились с новым пожарным депо. В здании оборудованы гаражный комплекс для спецтехники, учебные классы, диспетчерская, столовая и комнаты отдыха. В подразделении будут нести службу 32 сотрудника. Пожарная часть полностью укомплектована и готова к несению боевого дежурства.