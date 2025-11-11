Старые дома хотят снести: в Костанае жители все чаще выбирают реновацию





С начала 2026 года в Костанае реализуется программа реновации жилищного фонда, предусматривающая снос старых, ветхих и аварийных домов с последующим строительством современных многоквартирных жилых комплексов. Проект реализуется с привлечением частных застройщиков, а собственникам квартир обещают предоставить равнозначное жильё в новостройках.

Оператором программы выступает ТОО «ЖКХ-Ремонт». Несмотря на то, что официально аварийными в областном центре признаны всего четыре дома, интерес со стороны горожан к участию в программе продолжает расти.

По словам ведущего специалиста ТОО «ЖКХ-Ремонт» Алии Хайдар, специалисты регулярно проводят встречи с жителями. Нередко после собрания в одном доме инициативу проявляют жильцы соседних домов, которые также хотят узнать об условиях участия в программе и приглашают представителей организации для разъяснительной работы.

Для включения дома в программу реновации необходимо, чтобы участие поддержали не менее 51% собственников квартир. После этого начинается дальнейшая работа по рассмотрению возможности реализации проекта.

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