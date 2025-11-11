Синоптики прогнозируют грозу, град и жару до +33 градусов в Костанайской области

По данным синоптиков, днем 6 июля в Костанайской области местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. На западе, севере и востоке региона прогнозируются небольшой дождь, гроза и возможен град.
Ночью и утром на севере и востоке области ожидается туман.
Ветер северо-восточный, восточный, со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +28…+33 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем — +29…+31 градус
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