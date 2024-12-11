МВД предупредило казахстанцев о вовлечении подростков в мошеннические схемы





Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам и родителям с предупреждением о случаях использования аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях в мошеннических схемах. По данным ведомства, несовершеннолетние за денежное вознаграждение регистрируют sim-карты и аккаунты, которые впоследствии используются злоумышленниками для обмана граждан, передает polisia.kz

Как сообщили в МВД, подростки по просьбе неизвестных лиц из социальных сетей и мессенджеров активируют sim-карты, создают аккаунты и передают их третьим лицам. После этого мошенники используют данные номера и аккаунты для совершения звонков и других противоправных действий.

Начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов отметил, что подобные действия могут квалифицироваться как пособничество в совершении преступления.

В полиции подчеркнули, что использование чужих аккаунтов и номеров в преступных целях представляет угрозу для граждан и может повлечь ответственность даже для несовершеннолетних.

МВД рекомендует гражданам:

— не приобретать и не распространять sim-карты и устройства сомнительного происхождения;

— не передавать свои аккаунты третьим лицам;

— разъяснять детям последствия участия в подобных схемах;

— не активировать абонентские номера в мессенджерах для последующей передачи другим людям;

— сообщать в правоохранительные органы о подозрительной активности в интернете.

В полиции призвали казахстанцев быть бдительными и не соглашаться на предложения о «легком заработке» в сети.

