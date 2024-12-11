Погода резко меняется: что ждёт Казахстан в конце мая

Синоптики сообщили прогноз погоды по Казахстану на 26–28 мая 2026 года. Последняя неделя мая принесёт жителям страны неустойчивую погоду с дождями, грозами и усилением ветра.
По данным метеорологов, на большей части республики ожидается прохождение атмосферных фронтов. Из-за этого прогнозируются дожди с грозами, местами сильные осадки, град и шквалистый ветер.
27 мая сильные дожди ожидаются на западе страны.
27–28 мая неблагоприятные погодные условия прогнозируются на юге, юго-востоке и в центральных регионах.
28 мая сильные осадки сместятся на север и восток Казахстана.
Также по республике ожидается усиление ветра. Ночью 26–27 мая на востоке страны возможны заморозки до -2 градусов.
Температура воздуха постепенно начнёт снижаться. Днём на западе страны ожидается от +16 до +28 градусов, на севере и в центре — от +18 до +25, на востоке — от +23 до +30, на юге — от +20 до +27 градусов.
