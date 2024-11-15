В Костанае запускают новый маршрут №4: как будет ходить автобус





В Костанае с 1 июня начнут работу новые автобусные маршруты №4 и №6. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев на совещании в акимате.

По словам главы города, маршрут №4 будет обслуживать компания «Жарыкжол». Новый маршрут охватит социально значимые и густонаселённые районы Костаная.

Автобусы будут курсировать через парк «Ұлы дала», 7-й, 8-й и 9-й микрорайоны, микрорайон «Аэропорт», Северо-Западный район, ТЦ Kostanay Plaza и Индустриальную зону.

Как сообщили в акимате, на линии пока будут работать два автобуса. Маршрут включает 40 остановок, а его протяжённость составит почти 30 километров.

