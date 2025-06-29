«Костанаю он не нужен, он нужен Рудному»: Марат Жундубаев высказался о маршруте №120





Аким Костаная Марат Жундубаев заявил, что автобусный маршрут №120 не нужен городу. По его словам, этим маршрутом в основном пользовались жители Рудного.

— 120-й автобус городу не нужен. Он нужен городу Рудному, жителям города Рудного. 80% пользовались этим маршрутом, — отметил аким на совещании.

Марат Жундубаев подчеркнул, что маршрут является междугородним, а не пригородным, поэтому, по его мнению, он должен находиться в ведении областного управления.

Также глава города заявил, что аналогичный подход необходимо применять и к ряду других маршрутов, которые обслуживают населённые пункты Костанайского района.

— Это маршруты по 50–60 километров до Владимировки и других посёлков. Или областное управление должно заниматься ими, или Костанайский район сам может организовывать перевозки своих жителей, — сказал аким.

При этом он отметил, что часть пригородных маршрутов город продолжит финансировать, поскольку они связаны с населёнными пунктами, жители которых тесно связаны с Костанаем.

Кроме того, аким сообщил, что на существование маршрута №120 жаловались рудненские перевозчики, так как он забирал часть пассажиропотока у маршрута «Автовокзал — Автовокзал».

