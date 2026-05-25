«Отпускаю своих детей»: учитель не сдержала слёз на последнем звонке в Костанайской области





В Больше-Чураковской общеобразовательной школе Алтынсаринского района прозвенел последний звонок для выпускников 11 класса. Одним из самых трогательных моментов праздника стал школьный вальс, а после — прощальный звонок, который дала классный руководитель выпускников.

Учитель русского языка и литературы Оксана Загородняя вела этот класс с пятого класса. В выпуске всего девять учеников, и все ребята, которые когда-то вместе пришли в среднее звено школы, доучились до 11 класса.

За годы учёбы класс не раз становился одним из лучших в школе. По итогам рейтинга ученики выиграли конкурс и получили звание «Лучший класс».

Особенно эмоциональным для педагога стал момент, когда она шла с колокольчиком в руках и давала последний звонок для своих учеников. В этот момент учитель не смогла сдержать слёз.

— Это мой самый родной класс. Я у них одна классная руководительница. Мы столько лет были вместе — росли, учились, переживали, радовались. Вместе побеждали в школьных конкурсах, получили звание «Лучший класс». Кажется, только недавно они пришли ко мне маленькими пятиклассниками, а сегодня уже выпускники. Когда шла с колокольчиком, поняла, что отпускаю своих детей во взрослую жизнь. Очень тяжело расставаться. Для сельского учителя это не просто ученики — это часть души и семьи, — поделилась Оксана Загородняя.

В сельской школе этот 11 класс был единственным выпускным. За годы учёбы ученики и педагог стали по-настоящему близкими, поэтому прощание получилось особенно тёплым и трогательным.

