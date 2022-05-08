Квартиры в Казахстане продолжают дорожать

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В Казахстане продолжают расти цены на жильё. В апреле в некоторых регионах квартиры подорожали больше, чем в марте, сообщает Krisha.kz.
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Максимальный рост произошёл в Семее (+4.6 %), Актобе (+4.1 %) и Шымкенте (+3.4 %).
Алматы занял 4-е место — квадрат подорожал на 3.3 %. Стоимость по итогам апреля составила 656 950 тенге. Это максимум по РК.
В Усть-Каменогорске, Таразе, Караганде индекс вырос в пределах 3 %.
Цены в Уральске, Петропавловске, Кокшетау увеличились на 2.4-2.8 %
В Нур-Султане аппетиты собственников выросли на 2.3 %.
Павлодар, Кызылорда, Костанай, Талдыкорган демонстрируют рост на 1.1-1.9 %. В Кызылорде, кстати, минимальная цена на вторичку — 223.7 тыс. тг за 1 кв. м.
В Атырау небольшой прирост на 0.5 %.
А в Актау цены продолжают снижаться (—0.7 %), тенденция прослеживается второй месяц подряд.
|Город
|Апрель, %
|Цена, тг/кв. м
|Семей
|4.6
|331 800
|Актобе
|4.1
|264 325
|Шымкент
|3.4
|415 925
|Алматы
|3.3
|656 950
|Усть-Каменогорск
|3.2
|385 925
|Тараз
|3.1
|290 950
|Караганда
|3.0
|369 500
|Уральск
|2.8
|305 800
|Петропавловск
|2.5
|379 375
|Кокшетау
|2.4
|317 200
|Нур-Султан
|2.3
|475 200
|Павлодар
|1.9
|358 175
|Кызылорда
|1.5
|223 700
|Костанай
|1.4
|359 800
|Талдыкорган
|1.1
|337 100
|Атырау
|0.5
|364 825
|Актау
|–0.7
|283 350
В целом по РК средние цены предложений на вторичку в апреле выросли на 2 %.
По данным Krisha.kz, жильё в Казахстане с начала года подорожало на 7 %. Максимум — в Семее (+10.6 %), минимум — в Атырау (+3.9 %). В Нур-Султане и Алматы рост цен составил 5.8 и 4.9 % соответственно.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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