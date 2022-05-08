Квартиры в Казахстане продолжают дорожать

В Казахстане продолжают расти цены на жильё. В апреле в некоторых регионах квартиры подорожали больше, чем в марте, сообщает Krisha.kz.

Максимальный рост произошёл в Семее (+4.6 %), Актобе (+4.1 %) и Шымкенте (+3.4 %).

Алматы занял 4-е место — квадрат подорожал на 3.3 %. Стоимость по итогам апреля составила 656 950 тенге. Это максимум по РК.

В Усть-Каменогорске, Таразе, Караганде индекс вырос в пределах 3 %.

Цены в Уральске, Петропавловске, Кокшетау увеличились на 2.4-2.8 %

В Нур-Султане аппетиты собственников выросли на 2.3 %.

Павлодар, Кызылорда, Костанай, Талдыкорган демонстрируют рост на 1.1-1.9 %. В Кызылорде, кстати, минимальная цена на вторичку — 223.7 тыс. тг за 1 кв. м.

В Атырау небольшой прирост на 0.5 %.

А в Актау цены продолжают снижаться (—0.7 %), тенденция прослеживается второй месяц подряд.

Город Апрель, % Цена, тг/кв. м Семей 4.6 331 800 Актобе 4.1 264 325 Шымкент 3.4 415 925 Алматы 3.3 656 950 Усть-Каменогорск 3.2 385 925 Тараз 3.1 290 950 Караганда 3.0 369 500 Уральск 2.8 305 800 Петропавловск 2.5 379 375 Кокшетау 2.4 317 200 Нур-Султан 2.3 475 200 Павлодар 1.9 358 175 Кызылорда 1.5 223 700 Костанай 1.4 359 800 Талдыкорган 1.1 337 100 Атырау 0.5 364 825 Актау –0.7 283 350

В целом по РК средние цены предложений на вторичку в апреле выросли на 2 %.

По данным Krisha.kz, жильё в Казахстане с начала года подорожало на 7 %. Максимум — в Семее (+10.6 %), минимум — в Атырау (+3.9 %). В Нур-Султане и Алматы рост цен составил 5.8 и 4.9 % соответственно.

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