«Лексус» ехал на высокой скорости. Трое человек пострадали в ДТП

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что сегодня на автобусной остановке «Второй подъем» 32 — летний водитель совершил ДТП.
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Управляя автомашиной «Лексус», двигаясь на высокой скорости, водитель совершил ДТП.
Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на автобусной остановке.
Как уточнили в ведомстве, пострадал сам водитель и два работника кафе.
Состояние пострадавших стабильное
В настоящее время полицией начато досудебное расследование, предусмотренное ст 345 ч 1 УК РК .
Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, остальная информация в интересах следствия не разглашается.
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