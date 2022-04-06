«Лексус» ехал на высокой скорости. Трое человек пострадали в ДТП

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что сегодня на автобусной остановке «Второй подъем» 32 — летний водитель совершил ДТП.

Управляя автомашиной «Лексус», двигаясь на высокой скорости, водитель совершил ДТП.

Автомобиль врезался в пиццерию, которая находится на автобусной остановке.

Как уточнили в ведомстве, пострадал сам водитель и два работника кафе.

Состояние пострадавших стабильное

В настоящее время полицией начато досудебное расследование, предусмотренное ст 345 ч 1 УК РК .

Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, остальная информация в интересах следствия не разглашается.

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