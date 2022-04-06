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#вашиновости Автомобиль врезался в остановку в Костанае

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На остановке «Второй подъём» произошла авария. Автомобиль въехал в остановку.
О пострадавших не сообщается.

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