Ударил подростка и получил запрет на контакты с ним: приговор в Костанайской области





Узункольский районный суд назначил 38-летнему жителю посёлка Сатай 100 часов общественных работ за нанесение побоев несовершеннолетнему. Конфликт произошёл в сентябре на детской площадке.

Как установил суд, во время ссоры мужчина ударил 16-летнего подростка в грудную клетку, причинив физическую боль. Врачи зафиксировали ушиб, однако вреда здоровью не установили.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. По итогам разбирательства суд назначил ему 100 часов общественных работ. Также в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального и материального вреда.

Кроме того, на осуждённого на шесть месяцев возложены особые требования к поведению. Ему запрещено вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать и посещать его, вести с ним устные и телефонные переговоры либо связываться другими способами.

Общественные работы предусматривают бесплатный труд на благо общества. Места их выполнения определят местные органы власти.

По информации Костанайского областного суда, приговор вступил в законную силу.

20 тонн продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае В субботу, 14 ноября, в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі»....