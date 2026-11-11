Ударил подростка и получил запрет на контакты с ним: приговор в Костанайской области

Узункольский районный суд назначил 38-летнему жителю посёлка Сатай 100 часов общественных работ за нанесение побоев несовершеннолетнему. Конфликт произошёл в сентябре на детской площадке.
Как установил суд, во время ссоры мужчина ударил 16-летнего подростка в грудную клетку, причинив физическую боль. Врачи зафиксировали ушиб, однако вреда здоровью не установили.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. По итогам разбирательства суд назначил ему 100 часов общественных работ. Также в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального и материального вреда.
Кроме того, на осуждённого на шесть месяцев возложены особые требования к поведению. Ему запрещено вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать и посещать его, вести с ним устные и телефонные переговоры либо связываться другими способами.
Общественные работы предусматривают бесплатный труд на благо общества. Места их выполнения определят местные органы власти.
По информации Костанайского областного суда, приговор вступил в законную силу.
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