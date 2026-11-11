«Раньше знали, у кого какие собаки»: ветеринар Костаная — об учёте алабаев





В Костанае на улице Карбышева женщина и её собака получили травмы при нападении алабая. Об этом рассказала ветеринарный врач Виктория Машадиева.

По её словам, женщина вышла на прогулку с питомцем возле своего дома, когда произошёл инцидент. Владельца алабая, как сообщила ветеринар, пока найти не удалось.

«Травма была нанесена и женщине, и той собаке. До сих пор хозяина нету», — рассказала Виктория Машадиева.

Ветеринар подчеркнула, что крупные собаки должны находиться под присмотром владельцев и содержаться в условиях, исключающих опасность для окружающих.

Она также отметила, что люди не всегда оценивают ответственность при покупке щенка. По мере взросления животного владельцу необходимо заниматься его содержанием, вакцинацией и чипированием.

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