Экс-президента футбольного клуба объявили в розыск по делу на 414 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области объявил в межгосударственный розыск бывшего президента ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ» Григория Лорию.
Гражданин Казахстана, родившийся 18 марта 1954 года, подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге.
По данным АФМ, в 2023 году из местного бюджета на финансирование деятельности клуба выделили 1,7 млрд тенге.
По версии следствия, Лория в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами использовал фиктивные финансовые документы и организовал необоснованные переводы денег на личные счета. Также, как полагает следствие, в бухгалтерскую и налоговую отчётность вносились заведомо недостоверные сведения.
В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.
Всех, кому известно местонахождение Григория Отаровича Лории, просят сообщить об этом в дежурную часть АФМ по телефону: +7 7172 70 84 78.
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