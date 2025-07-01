До −16 градусов, снег и метели: прогноз погоды по Казахстану на 12–14 ноября





В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дождь и снег, а в горных районах юго-востока — сильные осадки и гололёдные явления.

По республике прогнозируют усиление ветра, на востоке — низовую метель. Ночью и утром местами будет опускаться туман.

В отдельные дни на западе, севере и в центре страны преимущественно без осадков. С 13 ноября такая погода ожидается и на юге.

Температура воздуха по регионам:

На западе потеплеет: ночью до +2…+9 градусов, днём до +8…+17.

потеплеет: ночью до +2…+9 градусов, днём до +8…+17. На севере ночью похолодает до −2…−10 градусов. Днём ожидается от −2 до +5.

ночью похолодает до −2…−10 градусов. Днём ожидается от −2 до +5. В центре и на востоке ночная температура понизится до −5…−15 градусов, днём — от −3 до +5.

ночная температура понизится до −5…−15 градусов, днём — от −3 до +5. На юге ночью похолодает до −1…−8 градусов, днём потеплеет до +5…+12.

ночью похолодает до −1…−8 градусов, днём потеплеет до +5…+12. На юго-востоке ночью ожидается −3…−8 градусов, в горах — −11…−16. Днём температура повысится до +2…+10, в горных районах будет −1…−6 градусов.

В Казахстане изменили основания для задержания наличных на границе В Казахстане расширили перечень ведомств, информация которых может стать основанием для задержания наличных денег и...

Почему зимой снижают скорость на трассах Казахстана, объяснили в «КазАвтоЖоле» Водители жалуются, что зимой на казахстанских трассах вместо полноценной уборки снега часто ограничивают скорость движения....