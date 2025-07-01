До −16 градусов, снег и метели: прогноз погоды по Казахстану на 12–14 ноября

Казахстанцам приходит новое SMS с номера 1414: что означают коды 811 и 812
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В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дождь и снег, а в горных районах юго-востока — сильные осадки и гололёдные явления.
По республике прогнозируют усиление ветра, на востоке — низовую метель. Ночью и утром местами будет опускаться туман.
В отдельные дни на западе, севере и в центре страны преимущественно без осадков. С 13 ноября такая погода ожидается и на юге.
Температура воздуха по регионам:
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