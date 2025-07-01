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До −16 градусов, снег и метели: прогноз погоды по Казахстану на 12–14 ноября

— Сегодня, 13:53
Изображение для новости: До −16 градусов, снег и метели: прогноз погоды по Казахстану на 12–14 ноября

pixabay.com


В ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дождь и снег, а в горных районах юго-востока — сильные осадки и гололёдные явления.

По республике прогнозируют усиление ветра, на востоке — низовую метель. Ночью и утром местами будет опускаться туман.

В отдельные дни на западе, севере и в центре страны преимущественно без осадков. С 13 ноября такая погода ожидается и на юге.

Температура воздуха по регионам:

  • На западе потеплеет: ночью до +2…+9 градусов, днём до +8…+17.
  • На севере ночью похолодает до −2…−10 градусов. Днём ожидается от −2 до +5.
  • В центре и на востоке ночная температура понизится до −5…−15 градусов, днём — от −3 до +5.
  • На юге ночью похолодает до −1…−8 градусов, днём потеплеет до +5…+12.
  • На юго-востоке ночью ожидается −3…−8 градусов, в горах — −11…−16. Днём температура повысится до +2…+10, в горных районах будет −1…−6 градусов.


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