Казахстанцам приходит новое SMS с номера 1414: что означают коды 811 и 812





С 26 октября 2026 года по всему Казахстану внедрены SMS-уведомления о проведённой вакцинации. Сообщения автоматически поступают гражданину или законному представителю ребёнка после внесения данных о прививке в модуль «Вакцинация».

В уведомлении указываются вид вакцины и дата вакцинации. Получателю предлагается подтвердить сведения или сообщить об ошибке, отправив ответ на короткий номер 1414:

811 («Да») — если прививка действительно сделана;

— если прививка действительно сделана; 812 («Нет») — если вакцинация не проводилась.

Обратная связь позволит выявлять расхождения между фактически проведёнными прививками и записями в медицинской информационной системе. Сервис призван повысить прозрачность учёта и достоверность данных о вакцинации.

Дополнительная информация о прививках доступна в приложении eGov Mobile.

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