В Казахстане изменили основания для задержания наличных на границе

В Казахстане расширили перечень ведомств, информация которых может стать основанием для задержания наличных денег и денежных инструментов при пересечении таможенной границы ЕАЭС, передает LS.
Соответствующие поправки внесены в приказ министра финансов. Теперь такие меры могут применяться на основании сведений органов национальной безопасности. Ранее в перечне были указаны правоохранительные органы и Агентство по финансовому мониторингу.
Речь идёт об информации о возможной связи перемещаемых средств с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения. Такие сведения могут стать основанием для задержания либо приостановления перемещения денег и денежных инструментов.
Документ также уточняет порядок их передачи соответствующим органам — для этого необходим запрос ведомства, предоставившего информацию.
Приказ вступит в силу 20 ноября 2026 года.
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