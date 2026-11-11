Иностранцам начнут оформлять ИИН онлайн в Казахстане





В Казахстане запускают пилотный проект по онлайн-оформлению ИИН для иностранцев. Получить услугу можно будет через мобильное приложение QazETA с использованием цифровой платформы MAQ, передает LS.

Согласно приказу МВД, проект охватит иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Казахстане. Срок оказания услуги — один рабочий день, без учёта дня подачи заявки.

Для оформления ИИН необходимо зарегистрироваться в QazETA или войти в существующий аккаунт. При регистрации потребуется дать согласие на сбор и обработку персональных данных, сфотографировать документ, удостоверяющий личность, с помощью телефона и пройти биометрическую аутентификацию.

После заполнения необходимых сведений пользователь отправляет запрос на формирование ИИН. В оказании услуги могут отказать, если данные не соответствуют представленным сведениям или документы недостоверны.

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