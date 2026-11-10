Купил сейчас — заплатишь позже: что хотят изменить на рынке рассрочек в Казахстане





В Казахстане предлагают повысить прозрачность краткосрочных рассрочек от нефинансовых организаций и установить минимальные требования к защите потребителей. Ограничивать доступность таких покупок Национальный банк не планирует, сообщил заместитель председателя НБК Виталий Тутушкин, передаёт Zakon.kz.

По его словам, подобные рассрочки становятся популярнее: покупатель получает товар или услугу сразу, а оплату обычно делит на четыре равные части. Однако такие обязательства увеличивают долговую нагрузку.

При этом операции с большинством нефинансовых организаций не отражаются в кредитной истории и не подпадают под действующие требования по защите прав потребителей финансовых услуг.

«В результате условия начисления штрафов и неустоек могут быть менее прозрачными, а общая долговая нагрузка гражданина остается неочевидной для него самого и других кредиторов», — отметил Тутушкин.

Он пояснил, что без сведений кредитных бюро сложно оценивать объём таких обязательств и своевременно выявлять накопление рисков.

Основной задачей Нацбанк называет повышение прозрачности рынка и защиту покупателей. Конкретные параметры предлагаемых изменений в приведённом сообщении не уточняются.

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