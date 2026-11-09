Сироте в Костанайской области восстановили 11 лет в очереди на жильё

В Костанайской области гражданину, оставшемуся без попечения родителей, изменили дату постановки в очередь на государственное жильё с 2020 на 2009 год. Спор с «Отбасы банком» завершился медиативным соглашением, которое утвердил специализированный межрайонный административный суд области.

Как сообщили в суде, с 2007 года истец относится к категории лиц, оставшихся без попечения родителей. Он воспитывался в школе-интернате, а в 2020 году самостоятельно встал на учёт нуждающихся в жилье.

Обращаясь в суд, гражданин указал, что образовательное учреждение должно было поставить его в очередь ещё в 2009 году, однако этого не сделало.

Во время подготовки дела к разбирательству стороны приняли участие в процедуре медиации. По итогам переговоров банк обязался скорректировать дату постановки истца на жилищный учёт, указав 2009 год вместо 2020-го.

Суд утвердил соглашение. Достигнутые договорённости уже исполнены.

Всего с начала 2026 года в этом суде с применением примирительных процедур завершили 199 административных дел — 18,7 процента от общего числа оконченных дел.