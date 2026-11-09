Зарплата — 1,2 миллиона тенге: министр энергетики рассказал, сколько платит за коммуналку

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве сообщил, сколько ежемесячно платит за коммунальные услуги и какую зарплату получает.
По словам главы ведомства, он проживает в жилом комплексе «Хайвилл». Его коммунальные расходы составляют около 73–75 тысяч тенге в месяц.
«Туда не входит сумма за интернет. Туда не входит сумма, насколько я помню, за пользование паркингом», — уточнил министр, добавив, что арендует одно парковочное место.
Аккенженов также рассказал, что его зарплата составляет примерно 1 миллион 200 тысяч тенге.
Таким образом, озвученные расходы на коммунальные услуги составляют около шести процентов его зарплаты — без учёта интернета и аренды паркинга.
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Выпуск ТВ-новостей - 09.11.26
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