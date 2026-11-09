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Зарплата — 1,2 миллиона тенге: министр энергетики рассказал, сколько платит за коммуналку

— Сегодня, 19:14
Изображение для новости: Зарплата — 1,2 миллиона тенге: министр энергетики рассказал, сколько платит за коммуналку

Кадр из видео


Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге в Правительстве сообщил, сколько ежемесячно платит за коммунальные услуги и какую зарплату получает.

По словам главы ведомства, он проживает в жилом комплексе «Хайвилл». Его коммунальные расходы составляют около 73–75 тысяч тенге в месяц.

«Туда не входит сумма за интернет. Туда не входит сумма, насколько я помню, за пользование паркингом», — уточнил министр, добавив, что арендует одно парковочное место.

Аккенженов также рассказал, что его зарплата составляет примерно 1 миллион 200 тысяч тенге.

Таким образом, озвученные расходы на коммунальные услуги составляют около шести процентов его зарплаты — без учёта интернета и аренды паркинга.



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