Почему зимой снижают скорость на трассах Казахстана, объяснили в «КазАвтоЖоле»

Водители жалуются, что зимой на казахстанских трассах вместо полноценной уборки снега часто ограничивают скорость движения. В «КазАвтоЖоле» пояснили: решения о скоростном режиме принимает Министерство внутренних дел, передает rus.baq.kz
На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления нацкомпании Дархан Иманашев подтвердил нехватку дорожной техники. При этом он отметил, что установление ограничений скорости не относится к компетенции «КазАвтоЖола».
«За регулирование скоростного режима на автомобильных дорогах общего пользования отвечает Министерство внутренних дел. Внедрение того или иного скоростного режима к нам не относится. В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий и опасностью движения в зимний период они снижают скорость на тех или иных участках», — пояснил Иманашев.
Также он прокомментировал сравнение с европейскими автобанами, где, по словам водителей, зимой иногда разрешено движение со скоростью 140–150 км/ч.
«Не совсем корректно сравнивать зиму Европы с нашей зимой. Даже российская зима и наша зима кардинально различаются», — заявил глава нацкомпании.
По его словам, при любых погодных условиях главным приоритетом должна оставаться безопасность водителей.
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