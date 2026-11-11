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Почему зимой снижают скорость на трассах Казахстана, объяснили в «КазАвтоЖоле»

— Сегодня, 09:58
Изображение для новости: Почему зимой снижают скорость на трассах Казахстана, объяснили в «КазАвтоЖоле»

Кадр из видео


Водители жалуются, что зимой на казахстанских трассах вместо полноценной уборки снега часто ограничивают скорость движения. В «КазАвтоЖоле» пояснили: решения о скоростном режиме принимает Министерство внутренних дел, передает rus.baq.kz

На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления нацкомпании Дархан Иманашев подтвердил нехватку дорожной техники. При этом он отметил, что установление ограничений скорости не относится к компетенции «КазАвтоЖола».

«За регулирование скоростного режима на автомобильных дорогах общего пользования отвечает Министерство внутренних дел. Внедрение того или иного скоростного режима к нам не относится. В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий и опасностью движения в зимний период они снижают скорость на тех или иных участках», — пояснил Иманашев.

Также он прокомментировал сравнение с европейскими автобанами, где, по словам водителей, зимой иногда разрешено движение со скоростью 140–150 км/ч.

«Не совсем корректно сравнивать зиму Европы с нашей зимой. Даже российская зима и наша зима кардинально различаются», — заявил глава нацкомпании.

По его словам, при любых погодных условиях главным приоритетом должна оставаться безопасность водителей.



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