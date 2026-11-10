Дождь со снегом и скользкие дороги ожидаются в Костанайской области

Сегодня в Костанайской области прогнозируют осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
Аналогичные погодные условия ожидаются в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау.
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния дороги и избегать резких манёвров.
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