В Костанайской области школы передавали данные учеников без согласия родителей

Прокуратура Узункольского района выявила нарушения при защите персональных данных детей и обеспечении информационной безопасности в учреждениях образования.
Установлено, что должностные лица двух школ передали персональные данные учащихся обслуживающим организациям без предварительного письменного согласия законных представителей.
Кроме того, на официальном сайте одного из образовательных учреждений в открытом доступе находились документы с персональными данными несовершеннолетних. Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 79 КоАП.
Также в учреждениях образования не была обеспечена надлежащая фильтрация интернет-контента. В результате школьники имели доступ к ресурсам деструктивного содержания, в том числе с пропагандой насилия и азартных игр.
По акту прокурорского надзора нарушения устранены. Вопросы защиты персональных данных и информационной безопасности детей остаются на контроле прокуратуры.
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