В Костанайской области школы передавали данные учеников без согласия родителей





Прокуратура Узункольского района выявила нарушения при защите персональных данных детей и обеспечении информационной безопасности в учреждениях образования.

Установлено, что должностные лица двух школ передали персональные данные учащихся обслуживающим организациям без предварительного письменного согласия законных представителей.

Кроме того, на официальном сайте одного из образовательных учреждений в открытом доступе находились документы с персональными данными несовершеннолетних. Руководителя учреждения привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 79 КоАП.

Также в учреждениях образования не была обеспечена надлежащая фильтрация интернет-контента. В результате школьники имели доступ к ресурсам деструктивного содержания, в том числе с пропагандой насилия и азартных игр.

По акту прокурорского надзора нарушения устранены. Вопросы защиты персональных данных и информационной безопасности детей остаются на контроле прокуратуры.