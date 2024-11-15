20 тонн продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае





В субботу, 14 ноября, в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі». Торговля начнётся в 9:00 на крытой площадке на пересечении улиц Воинов-Интернационалистов и Генерала Арыстанбекова.

Местные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия представят 20 тонн продукции. Покупателям предложат мясную продукцию, мясо птицы, рыбу, картофель, муку, овощи, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.

По информации организаторов, приобрести товары можно будет по доступным ценам.

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