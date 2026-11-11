Дождь, снег и туман ожидаются в Костанайской области





На севере и юге Костанайской области 12 ноября прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на западе, севере и востоке региона ожидается туман.

Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, на востоке области — до −8. Днём ожидается от 0 до +5 градусов.

В Костанае будет облачно, пройдут небольшие осадки — дождь и снег. Юго-западный ветер достигнет 9–14 метров в секунду. Ночью прогнозируют −2…−4 градуса, днём — +2…+4.

20 тонн продуктов привезут на сельхозярмарку в Костанае В субботу, 14 ноября, в Костанае пройдёт сельскохозяйственная ярмарка в рамках республиканского проекта «Дала дәмі»....