Летняя подработка: сколько денег могут получить казахстанские школьники

Средний заработок подростка на летней подработке составляет около 80-100 тысяч тенге в месяц, сообщают специалисты hh.kz, сообщает informburo.kz

По информации сервиса, в мае и первой половине июня на платформе разместили 23 тысячи вакансий для соискателей без опыта работы, что более чем в два раза превышает количество таких вакансий за аналогичный период прошлого года.

Самые высокие зарплаты предлагают в сфере логистики – там школьники или студенты могут заработать около 200 тысяч тенге в месяц.

«Заработки могут значительно варьироваться в зависимости от уровня образования, квалификации, стажа работы и региона проживания. В Казахстане работать можно начиная с 14 лет, и существует множество вариантов подработки для этой возрастной группы: курьерская доставка, сезонные работы в сельском хозяйстве, озеленение города, продажа мороженого, работа в туристической сфере и помощь вожатым в детских лагерях», – сообщает hh.kz.

Круглогодичными вариантами подработки могут быть, например, репетиторство, которое особенно актуально летом, когда родители хотят, чтобы их дети наверстали упущенное по каким-то предметам. Как отмечают специалисты, летняя подработка также является отличным способом профориентации, позволяя молодым людям попробовать свои силы в той сфере, где они хотели бы работать в будущем.

«Это даёт лучшее понимание профессии и помогает определиться с карьерными целями. Некоторые молодые люди, начав подрабатывать или проходить стажировку летом, впоследствии остаются в компании и продолжают свою карьеру», – отметили аналитики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.