Лето начнётся не для всех одинаково: что готовит погода казахстанцам

Синоптики представили прогноз погоды на 30 мая – 1 июня. В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается контрастная погода: одни регионы накроют сильные дожди и грозы, а в других сохранится жаркая и сухая погода.
На западе и севере ожидаются ливни и град
С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе и юге страны прогнозируется неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами, местами сильные.
30 и 31 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях пройдут сильные дожди. Также возможны выпадение града и шквалистое усиление ветра.
На остальной территории республики существенных осадков не прогнозируется.
Ветер усилится, на юге возможны пыльные бури
По данным синоптиков, практически по всей стране ожидается усиление ветра. В южных регионах местами возможны пыльные бури.
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности во время гроз, сильного ветра и града.
Температура воздуха повысится до +40 градусов
Несмотря на осадки в ряде регионов, температура воздуха продолжит расти.
Днем на западе страны столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.
На севере, востоке и в центральных регионах ожидается от +23 до +38 градусов.
Самая жаркая погода прогнозируется на юге Казахстана, где воздух прогреется до +30…+40 градусов.
Таким образом, первые дни календарного лета в стране будут сопровождаться как опасными погодными явлениями, так и сильной жарой.
