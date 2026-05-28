Лето начнётся не для всех одинаково: что готовит погода казахстанцам





Синоптики представили прогноз погоды на 30 мая – 1 июня. В ближайшие дни на большей части Казахстана ожидается контрастная погода: одни регионы накроют сильные дожди и грозы, а в других сохранится жаркая и сухая погода.

На западе и севере ожидаются ливни и град

С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе и юге страны прогнозируется неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами, местами сильные.

30 и 31 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Костанайской областях пройдут сильные дожди. Также возможны выпадение града и шквалистое усиление ветра.

На остальной территории республики существенных осадков не прогнозируется.

Ветер усилится, на юге возможны пыльные бури

По данным синоптиков, практически по всей стране ожидается усиление ветра. В южных регионах местами возможны пыльные бури.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности во время гроз, сильного ветра и града.

Температура воздуха повысится до +40 градусов

Несмотря на осадки в ряде регионов, температура воздуха продолжит расти.

Днем на западе страны столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов.

На севере, востоке и в центральных регионах ожидается от +23 до +38 градусов.

Самая жаркая погода прогнозируется на юге Казахстана, где воздух прогреется до +30…+40 градусов.

Таким образом, первые дни календарного лета в стране будут сопровождаться как опасными погодными явлениями, так и сильной жарой.

