Срочно! Казахстанцев предупредили о новой многоступенчатой схеме телефонного мошенничества





Национальный Банк Казахстана предупреди граждан об участившихся случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники используют сложные схемы психологического давления, выдавая себя за сотрудников операторов связи, медицинских учреждений, государственных сервисов и правоохранительных органов.

Мошенники представляются сотрудниками госслужб

По данным Нацбанка, злоумышленники звонят гражданам под различными предлогами. Они могут сообщать о необходимости продлить срок действия SIM-карты, записаться на медицинский скрининг или оформить налоговую отчетность.

Главная цель таких звонков — получить SMS-код, который открывает доступ к личным кабинетам и банковским сервисам.

После первого звонка в схему подключаются «силовики»

Получив необходимую информацию, мошенники вновь связываются с жертвой, но уже от имени службы поддержки портала электронного правительства. Они сообщают о якобы подозрительной активности или оформленном онлайн-кредите.

Для усиления доверия злоумышленники предлагают связаться с «правоохранительными органами» и направляют ссылки через мессенджеры.

Представляясь сотрудниками полиции или других силовых структур, мошенники заявляют, что кредит якобы использован для финансирования противоправной деятельности, и угрожают блокировкой счетов. В подтверждение своих слов они демонстрируют поддельные служебные удостоверения.

Граждан убеждают оформить новые кредиты

Следующим этапом схемы становится общение с подставными «сотрудниками Национального Банка».

Под предлогом проверки непричастности к преступным действиям граждан убеждают оформить новые кредиты и перевести деньги на так называемые безопасные счета.

Кроме того, мошенники могут требовать передать курьерам наличные деньги, золотые украшения и другие ценности якобы для их сохранности.

Злоумышленники не дают времени на размышления

В Национальном Банке отмечают, что мошенники стараются постоянно удерживать человека на линии, не позволяя ему критически оценить ситуацию или проконсультироваться с родственниками и официальными государственными органами.

Что рекомендует Национальный Банк

Казахстанцам советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт и персональные данные.

При звонках от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов или Национального Банка, рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальным телефонам.

В Нацбанке также напомнили, что его сотрудники не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные операции с населением.

Если гражданин стал жертвой мошенников или столкнулся с попыткой обмана, ему рекомендуется обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Получить консультацию можно в контакт-центре Национального Банка Казахстана по номеру 1477.

