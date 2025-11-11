Незаконный тариф: жителям Костаная рассказали, как получить перерасчет за вывоз мусора





Жители Костаная могут обратиться за перерасчетом платы за вывоз твердых бытовых отходов после того, как ранее действовавший тариф был признан незаконным. Об этом сообщил судья Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области Марат Найманов.

Перерасчет производится по заявлениям граждан

По словам судьи, у потребителей есть право обратиться в ТОО «Тазалык-2012» для перерасчета начислений, поскольку соответствующее решение суда уже вступило в законную силу.

Как отметил Марат Найманов, в ходе судебного разбирательства было установлено, что предприятие производит перерасчет всем обратившимся потребителям.

Обязать пересчитать всем жителям невозможно

Суд также учел доводы ответчика о том, что провести перерасчет автоматически всем жителям города практически невозможно.

По словам судьи, за прошедшее время часть потребителей сменила место жительства, некоторые договоры были расторгнуты, а часть абонентов уже умерли. В связи с этим массовый перерасчет для всех без исключения потребителей может привести к неточностям и ошибкам.

Костанайцам рекомендуют обращаться самостоятельно

В суде подчеркнули, что ТОО «Тазалык-2012» не отказывает гражданам в проведении перерасчета.

Поэтому жителям Костаная, которые считают, что имеют право на возврат или корректировку начислений, рекомендуется самостоятельно обратиться в организацию с соответствующим заявлением.

Суд отметил, что действующий порядок позволяет каждому потребителю реализовать свое право на перерасчет в индивидуальном порядке.

