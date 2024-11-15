Пенсия уедет вместе с вами: казахстанцам напомнили о «экспорте пенсий»





Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе остается выгодным для отечественного бизнеса и экономики в целом. Об этом заявил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает tengrinews.kz

В ЕАЭС действуют льготные условия для перевозок

По словам Жумангарина, одним из ключевых преимуществ участия в союзе является сотрудничество с Россией — одним из главных экономических партнеров Казахстана, через которого открывается доступ к другим рынкам.

Министр отметил, что страны ЕАЭС пользуются внутренними тарифами при перевозке грузов к внутренним портам, что позволяет существенно снизить транспортные расходы.

Кроме того, в рамках союза действует механизм поддержки промышленной кооперации, предусматривающий субсидирование ставок по банковским займам. В ближайшее время аналогичные меры поддержки планируется распространить и на проекты в агропромышленном комплексе.

Товары и услуги перемещаются без таможенных барьеров

Среди преимуществ ЕАЭС Серик Жумангарин также назвал отсутствие таможенных границ и свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

По его словам, внутри союза унифицированы многие процессы, в том числе признание дипломов о высшем образовании и механизм выплаты пенсий гражданам, которые переезжают работать в другую страну союза.

Также гармонизированы около 162 видов услуг. Это позволяет специалистам оказывать услуги на территории других государств ЕАЭС без необходимости открывать отдельную компанию.

За десять лет экспорт Казахстана вырос вдвое

По данным министра, за последние десять лет экспорт Казахстана в страны Евразийского экономического союза увеличился с 5 до 10 миллиардов долларов.

За этот же период товарооборот между Казахстаном и странами ЕАЭС вырос с 15 до 30 миллиардов долларов.

Одновременно значительно увеличилась торговля с другими государствами мира. Товарооборот с третьими странами за десять лет вырос с 60 до 113 миллиардов долларов.

По мнению главы Миннацэкономики, эти показатели свидетельствуют о том, что участие Казахстана в ЕАЭС способствует развитию торговли, расширению рынков сбыта и укреплению экономических связей.

