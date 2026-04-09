Ребёнка на балконе заметили прохожие: полиция начала проверку в Костанайской области

— Сегодня, 15:30
Изображение для новости: Ребёнка на балконе заметили прохожие: полиция начала проверку в Костанайской области

pixabay.com


В Лисаковске полиция проводит разбирательство после появления в социальных сетях видео с маленьким ребенком, находившимся у открытого окна балкона без присмотра взрослых.

Кадры снял местный житель. По его словам, девочка в течение примерно двух часов периодически подходила к открытому окну балкона в одном из микрорайонов города.

Ребенок находился дома один

На публикацию в социальных сетях отреагировали сотрудники полиции. По предварительной информации, четырехлетняя девочка находилась дома без присмотра взрослых.

Как сообщили в правоохранительных органах, мать ребенка ушла на работу, оставив дочь одну в квартире.

Возбуждено административное производство

По данным полиции, в квартире были установлены специальные ограничители для предотвращения выпадения ребенка из окна. Однако на видеозаписи не видно, что они находились в защитном положении.

По данному факту возбуждено административное производство. Кроме того, семья будет взята на контроль соответствующими службами.

Родителям напомнили о безопасности детей

В полиции призвали родителей не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра и уделять особое внимание безопасности в квартирах, расположенных на верхних этажах.

Ведомство напоминает, что открытые окна и балконы представляют повышенную опасность для маленьких детей и могут привести к трагическим последствиям.



