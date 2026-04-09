17-летний костанаец накопил 370 долларов от государства





В Костанайской области более 196 тысяч детей получили очередные начисления по программе «Национальный фонд – детям». Она распространяется на всех граждан Казахстана, родившихся в 2006 году и позже. Ежегодно на специальные счета несовершеннолетних перечисляется часть инвестиционного дохода Национального фонда.

В 2024 году размер начислений составил 100,52 доллара, в 2025 году — 129 долларов. В этом году сумма выплат осталась примерно на том же уровне.

17-летний студент уже накопил около 370 долларов

Одним из участников программы является 17-летний студент Высшего колледжа предпринимательства КИНЭУ Саян Хамит. Сейчас на его счете накопилось около 370 долларов.

«От государства закидываются деньги по 100 долларов. Сейчас у меня на счете лежит примерно 370 долларов. Я слежу за этим вместе с мамой. В будущем, наверное, хочу потратить их на учебу или на депозит. Скорее всего, положу на депозит», — рассказал студент.

По словам молодого человека, он уже сейчас задумывается о том, как грамотно распорядиться накопленными средствами.

Деньги можно направить на жилье или обучение

О возможностях использования средств программы студентам рассказали представители Отбасы банка. Специалисты напомнили, что воспользоваться накоплениями можно только после достижения совершеннолетия.

Средства разрешается использовать на улучшение жилищных условий либо оплату обучения. Для этого необходимо обратиться к одному из уполномоченных операторов — Отбасы банку, Банку ЦентрКредит или Народному банку Казахстана.

Более 200 семей уже открыли образовательные депозиты

Как отметил начальник отдела Костанайского областного филиала Отбасы банка Амир Искендиров, для накопления средств на образование действует специальный депозит «Ақыл».

«Создан специальный образовательный депозит под названием «Ақыл». По нему предусмотрена повышенная ставка — 14,9 процента вознаграждения банка, а также государственная премия от 5 до 7 процентов. Этот депозит используется нашими клиентами для дальнейшей оплаты обучения. Это уникальная возможность начать копить заранее», — пояснил специалист.

По данным банка, с начала 2026 года в Костанае открыто уже более 200 образовательных депозитов. Кроме того, жители региона регулярно обращаются за консультациями по использованию средств программы для улучшения жилищных условий.

Специалисты отмечают, что такие встречи помогают молодым людям задуматься о финансовом планировании и начать копить на образование или собственное жилье еще до достижения совершеннолетия.

