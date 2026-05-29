Погода испортится: синоптики предупреждают о грозах и шквалах

По прогнозу, на западе, севере и востоке региона ожидаются дожди и грозы. Местами пройдут сильные дожди, днем возможны град и шквалистый ветер.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду, а местами — до 23 метров в секунду.
На юге области сохранится жара
Температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, на юге области — до 18 градусов.
Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла, а в южных районах области столбики термометров поднимутся до 27–32 градусов.
В Костанае ожидается сильный дождь
В областном центре прогнозируется облачная погода. Ожидаются дождь и гроза, временами сильный дождь.
Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9–14 метров в секунду. Утром и днем порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 10–12 градусов тепла, днем — 19–21 градус.
