Льготное автокредитование: в банковских заявках теперь не нужно указывать VIN-код

Фонд развития промышленности разослал банкам письмо с указанием исключить из банковской заявки требование VIN-кода приобретаемого автомобиля, со ссылкой на Kolesa.kz. сообщает informburo.kz

«Сделано это было, чтобы не создавать очереди и ажиотаж среди граждан. Главное – это оценка банком платёжеспособности потенциального заёмщика, получившего счёт на оплату выбранной машины», – сообщили в фонде.

В Ассоциации казахстанского автобизнеса informburo.kz пояснили, что отмена указания VIN-кодов в банковских заявках позволит упростить и ускорить процесс получения машин. По прежним правилам VIN-код получали до одобрения кредита в банке, порой заёмщику отказывали, из-за этого закреплённая за ним машина простаивала, хотя её мог получить другой заёмщик, которому банк кредит одобрил.

Теперь покупатель будут получать VIN-код только после получения одобрения от банка.

Для приобретателей машин сократили стоимость обязательного страхового полиса до 0,95% от суммы займа, срок ожидания автомобилей теперь тоже будет меньше – полтора месяца. Также банки не будут требовать от заёмщиков страховки КАСКО сразу на весь срок автокредита. Страховку теперь можно предоставлять ежегодно.

Заявки на получение льготного автокредита принимают Евразийский банк, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank. Уже одобрили автокредиты на общую сумму более чем на 31 млрд тенге, то есть 30% от выделенных 100 млрд тенге уже освоили.