Маркировка одежды и новые правила: что ждёт рынок Казахстана





В Казахстане разрабатывают новый комплексный план развития лёгкой промышленности. Власти намерены снизить зависимость страны от импорта тканей и материалов, а также создать полноценную производственную цепочку — от переработки сырья до выпуска готовой продукции, сообщает inbusiness.kz

Поддержку свяжут с локализацией производства

Как сообщили в Министерство промышленности и строительства Казахстана, государственная поддержка отрасли будет напрямую зависеть от уровня локализации производства и использования отечественного сырья.

По словам заместителя председателя комитета промышленности Мухамеда Андакова, предприятиям, рассчитывающим на льготы, предложат брать встречные обязательства по углублению переработки внутри страны. Речь идёт о переходе от использования импортных материалов к казахстанской сырьевой базе и развитию собственных ткацких производств.

Одним из проектов, который должен помочь сократить зависимость от импорта, станет развитие хлопкового производства в Туркестанской области. Там инвестор уже запустил выпуск хлопковой пряжи и планирует наладить производство тканей.

Для предприятий хотят запустить льготные кредиты

Параллельно власти обсуждают запуск льготного кредитования предприятий лёгкой промышленности. Средства хотят направить на модернизацию оборудования и открытие новых производств.

Маркировку товаров будут вводить поэтапно

Ещё одним крупным изменением для отрасли станет обязательная маркировка товаров лёгкой промышленности. В профильном министерстве отмечают, что сейчас государство не может точно оценить объёмы теневого рынка.

Как сообщил руководитель проекта Единого оператора маркировки Ерлан Карабаев, внедрение системы будет проходить поэтапно. Сначала маркировка затронет 10 товарных категорий, а к осени 2027 года список расширят более чем до 30 кодов, охватив почти весь рынок одежды и текстиля.

При этом специалисты допускают незначительное повышение цен на товары. По словам Карабаева, расходы на маркировку составят менее одного процента, однако стоимость продукции может вырасти из-за сокращения теневого импорта и обязательной уплаты налогов и таможенных сборов.

Бизнес выступил против льгот в обмен на обязательства

Представители отрасли, в свою очередь, считают, что главной проблемой остаётся не маркировка, а подход к господдержке. Председатель правления СРО QazTextileIndustry Гульмира Уахитова заявила, что многие компании выступают против системы льгот в обмен на обязательства перед государством.

По её мнению, государству следует сосредоточиться на гарантированных заказах для предприятий, а также разделить механизмы поддержки для производителей спецодежды и fashion-индустрии, поскольку это два разных сегмента рынка с разными требованиями к продукции и сырью.

Доля лёгкой промышленности остаётся низкой

Сейчас доля лёгкой промышленности в обрабатывающем секторе Казахстана остаётся менее одного процента. При этом объём производства продолжает расти и уже достиг около 260 миллиардов тенге.

