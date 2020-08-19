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Машина скорой помощи застряла в грязи в Костанае

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Машина скорой помощи застряла в грязи. Это случилось 17 августа на улице Мирной, в районе Костанай-2, передает alau.kz.

Автомобиль не смог выехать самостоятельно, его вытащили  через несколько часов с помощью погрузчика. Чуть позже в этой же колее увязло такси.

«Костанай-2, улица Мирная, машина скорой помощи застряла в грязи, чуть позже застрял автомобиль такси. Газовые службы месяц назад раскопали дорогу, делать ее так и не начинали. Невозможно пройти и проехать, «скорая» застряла на несколько часов, а где- то люди ждали помощи»,- сообщили наши читатели.

 

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