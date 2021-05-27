Масштабный стартап-конкурс запустили в Костанайской области

Масштабный стартап конкурс «Тәуелсіздік ұрпағы» запустили в Костанайской области. Проходить он будет в течение 3-х месяцев, за это время участникам предстоит пройти 16 воркшопов, обучиться у 20 интересных спикеров, получить индивидуальные консультации и даже реализовать свою бизнес идею.

83 молодых человека из всей области стали участниками стартап проекта. Им предстоит разработать свои бизнес-планы, а лучшие идеи могут воплотиться в жизнь. Такую возможность предоставили акимат Костанайской области совместно с Костанайскимй региональным университетом и общественным фондом «Молодежная фракция Казахстана». Призовой фонд составляет 1 миллион тенге.



«Наша молодежь решила объявить такую акцию для того, чтобы выявит среди всей молодежи нашего региона самую талантливую, креативную для того, чтобы можно было прокачать, как они говорят свои компетенции стать субъектом бизнеса — вот основная цель«, — говорит ректор КРУ Алма Дощанова.

Проходить конкурс будет в несколько этапов. Сейчас начинается самый длительный и важный этап, в рамках которого предусмотрено обучение у известных предпринимателей области и индивидуальные консультации для участников. К слову, сами конкурсанты настроены оптимистично на 3 месяца обучения.



«Здесь довольно такой приличный призовой фонд , возможность проявить себя , показать какие-то свои навыки , собрать интересную команду, познакомиться с интересными людьми — это является мотивацией участия в данном конкурсе«, — отмечает участник конкурса Султан Кусаинов

Конкурс предназначен для ребят 10-11 классов и студентов вузов и колледжей. Проходить обучение будет онлайн, поскольку участвуют ребята со всей области. Кстати, помимо денежного приза, победителя также ждет в Смарт центре на базе КРУ годовое предоставление офиса для работы.

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