«Месячный оклад сотрудника в среднем 400-450 тысяч тенге».

В Шардаринском районе Туркестанской области пять рыбоперерабатывающих заводов с начала года произвели продукцию на пять миллиардов тенге. Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар 24», передает Tengrinews.kz.

Предприятия наращивают объемы экспорта и расширяют географию поставок. Сейчас заграницу отправляют почти 80 процентов готовой продукции. При этом спрос продолжает расти.

Шардаринский рыбный завод работает по принципу безотходного производства. Свежевыловленная рыба из Аральского моря, озер Зайсан, Балхаш и водоемов России проходит несколько этапов переработки. Основной продукт — филе и икра. Оставшуюся часть используют для изготовления фарша, а кости для рыбной муки.

«В сутки перерабатываем 12 тонн судака. В одной смене 18 человек. Бывают и заказы. К примеру, на переработку сазана. Тоже принимаем. Работы хватает. Месячный оклад сотрудника, в среднем, 400-450 тысяч тенге», — заявила технолог Маржан Журтбаева.

«Продукцию из горбуши, леща, щуки экспортируем в Турцию. Наладили поставки в Израиль и Америку. Наша рыба пользуется огромным спросом в Польше, Германии, Венгрии, Литве, Украине и России», — говорит старший технолог Сабит Танабаев.

С ростом экспортного потенциала в районе наращивают и сырьевую базу. Увеличивают количество рыбоводных хозяйств.

«Главный акцент — на местную рыбу. Промысловые породы можно воспроизводить здесь, в озерно-товарных хозяйствах. На разведение и выращивание мальков, а также на корма предусмотрены государственные субсидии и другие меры поддержки», — отметил руководитель районного отдела предпринимательства Умирбек Рустемов.

В следующем году в Шардаринском районе рыбоводством займутся 12 хозяйств. Помимо субсидий, новичкам готовы предоставить земельные участки вдоль каналов «Сырдарья-Кызылкум» и пригласить нужных специалистов для обучения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.